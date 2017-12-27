بعد انهزام داعش والنصرة.. امريكا تجهز ٣٠ الف مسلح من الجيش الحر والوحدات الكردية لادامة القتال في سوريا
أهم العناوين
جرينتش+2 12:31
عباس يهاتف والد الصبية المعتقلة عهد التميمي للاطمئنان عليها

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني