عباس يهاتف والد الصبية المعتقلة عهد التميمي للاطمئنان عليها

اتصل محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بباسم التميمي والد الطفلة عهد التميمي المعتقلة في السجون الإسرائيلية.

وفي اتصاله امس الثلاثاء بوالد الطفلة اطمأن على صحتها ومعنوياتها، بحسب ما نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية للأنباء.

وأشاد عباس بعهد و”بعائلتها المتواجدة دائما في المسيرات السلمية في بلدتهم النبي صالح ضد الاستيطان والاحتلال”.

وأكد باسم التميمي أن “عهد قوية ومؤمنة وصلبة، وستستمر في تحدي الاحتلال”.

وقررت محكمة إسرائيلية يوم امس الاول الاثنين تمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، ورفضت طلبات الدفاع بإخلاء سبيلها.

واعتقل الجيش الإسرائيلي عهد التميمي ووالدتها ناريمان، امس الثلاثاء الماضي، ثم اعتقل يوم الأربعاء الماضي ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غربي رام الله.