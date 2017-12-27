دفعة عسكرية تركية جديدة تحط في قطر لتبديد مخاوفها من جيرانها

أعلنت وزارة الدفاع القطرية امس الثلاثاء، عن وصول دفعة جديدة من القوات المسلحة التركية الى قاعدة العديد الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب الدوحة.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية في بيان لها إنه تم “وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية الشقيقة والتي تضم عناصر تابعة لقيادة القوات المشتركة التركية إلى قاعدة العديد الجوية”.

وأشارت إلى انه “من المقرر أن تنضم هذه الدفعة إلى القوات التركية المتواجدة حاليا بكتيبة طارق بن زياد الآلية”.

وقالت إن القوات المنضمة حديثا ستباشر مع نظيرتها القطرية “تمارين عسكرية لرفع القدرات العسكرية المشتركة”.

وأشارت إلى أن وصول تلك الدفعة يأتي ضمن الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين دولة قطر والجمهورية التركية.

وبينت أن التعاون بين البلدين يأتي “ضمن مهام محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف وحفظ الأمن في المنطقة”.

وكانت أولى طلائع القوات التركية قد وصلت الدوحة، في 19 حزيران الماضي، ثم توافد أفراد من القوات التركية على دفعات إلى العاصمة القطرية.