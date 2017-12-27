خالد مشعل يحدد 3 خطوات لمواجهة قرار ترامب المتعلق بالقدس

اعلن خالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة “حماس”، إن مواجهة القرار الأمريكي المتعلق بالقدس تمر عبر ثلاث خطوات، الأولى تتعلق بالعمل على إجبار الإدارة الأمريكية على التراجع عن هذه الخطوة”.

جاء ذلك خلال كلمة له مساء امس الثلاثاء، أمام الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، بالعاصمة الرباط، بحسب الموقع الرسمي للحزب.

وأضاف مشعل أن “الخطوة الثانية تتمثل في وجود استراتيجية عمل على المدى البعيد وبنفس طويل، لأن ترامب يراهن على أن ما يقع الآن بالشارع العربي والاسلامي، هو مجرد حماس سرعان ما سيخبو وينطفئ، وهو ما يقتضي الالتزام بالاستمرار في رفض الخطوة الأمريكية”.

وبخصوص الخطوة الثالثة، قال مشعل إنها تتمثل في “تنويع العمل في كل الساحات والجبهات الممكنة، لدعم فلسطين”، مشدداً أن “الشعب الفلسطيني سيقاوم إلى آخر نفس، لأن القدس بالنسبة له خط أحمر”.

وعلى صعيد متصل، التقى مشعل ليلة أمس، إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب مغربي معارض) في الرباط.

وجدد العماري، بحسب بيان للحزب ، “الموقف المغربي الرسمي والشعبي المساند للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وأبرز العماري أن “فلسطين تظل محط إجماع مختلف التعبيرات المغربية”.

وكان مشعل قد وصل المغرب أمس الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين، تعتبر الثانية من نوعها له للمملكة، عقب زيارته الأولى في 2012، لحضور مؤتمر حزب العدالة والتنمية.