تأجيل حفل ماجدة الرومي في الرياض غداً دون ابداء الاسباب

أجلت “الهيئة العامة للترفيه” السعودية حفل الفنانة ماجدة الرومي دون إبداء أسباب، إلا أن الفنانة اللبنانية أوضحت الأسباب.

قال الحساب الرسمي للهيئة على “تويتر” في تغريدة مساء امس الثلاثاء “تم تأجيل الحفلة لتواريخ قادمة أنسب وبتصير لمدن مختلفة”.

​ولم تحدد الهيئة الأسباب التي دفعتها لتأجيل الحفل الذي كان مقررا له مساء غد الخميس في جامعة الأميرة نورة في الرياض.

بينما أكدت الفنانة ماجدة الرومي في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” تأجيل الحفل لكنها أعلنت أنه بديلا لهذا الحفل ستقوم بجولة من ثلاث حفلات في الرياض وجدّة والظهران، وبينما طلب الحساب الرسمي لهيئة الترفيه الانتظار حتى تحديد مواعيد جديدة لحفلة ماجدة الرومي، أعلن حساب الفنانة أن الحفلات في المدن الثلاث ستكون أيام 2 و6 و9 شباط المقبل.

​وأشارت الصفحة إلى أن قرار التأجيل وتعديل جدول الحفلات جاء لإفساح المجال أمام الجمهور لحضور حفلات ماجدة في مختلف المناطق وعدد من المدن السعودية”.

وسبق وألغت “الهيئة العامة للترفيه” السعودية، الحفلات التي كان من المقرر أن يحييها المطرب العراقي كاظم الساهر في السعودية للمرة الأولى، في أواخر شهر كانون الأول الجاري، دون إبداء أسباب أيضا.