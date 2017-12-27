ابرزهم المطربة شادية.. ممثلون عرب رحلوا خلال العام الحالي

بعد انهزام داعش والنصرة.. امريكا تجهز ٣٠ الف مسلح من الجيش الحر والوحدات الكردية لادامة القتال في سوريا
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جرينتش+2 12:32
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