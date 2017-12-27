ابرزهم المطربة شادية.. ممثلون عرب رحلوا خلال العام الحالي

شهد العام الحالي رحيل مجموعة من الممثلين، أكثرهم في مصر، منهم الممثلة كريمة مختار، المشهورة بلقب “ماما نونا” التي توفيت بداية هذا العام عن عمر ناهز 82 عاما، والفنانة شادية التي فارقت الحياة شهر كانون الأول عن عمر ناهز 86 عاما، تاركة خلفها أكثر من مائة فيلم، بالإضافة إلى العديد من الأغاني.

وعرف هذا العام أيضاً وفاة الممثل صلاح رشوان في شباط عن سن 67 عاما، وقد اشتُهر بدوره في المسلسل الشهير “المال والبنون”. كما رحل الكوميدي مظهر أبو النجا في أيار عن سن 76 عاما، وقد عُرف بأفلام عديدة كـ'”المخطوفة'”، فيما توفي الممثل فاروق الرشيدي شهر شباط عن سن 75 عاماً، وقد عرف بأدواره في أعمال عديدة كدوره في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”.

ومن المفارقات، أن الممثل رؤوف مصطفى رحل في نفس يوم ميلاده، إذ وُلد في الأول من تشرين الأاول عام 1940، وتوفي في اليوم ذاته من عام 2017، عن عمر 77 عاما. ومن أعماله المشهورة “أيام السادات”. وكانت الصدمة شديدة عندما رحلت الممثلة داليا التونسي، عن سن 26 سنة، في حادث سير، وهي من كانت في عز مسيرتها السينمائية.

كما رحل المرسي أبو العباس شهر حزيران عن عمر 77 عاما، ومن أشهر أعماله مسلسل “رأفت الهجان”، كما توفي الممثل كمال الألفي شهر كانون الثاني، وهو من شارك في أكثر من 194 عملا تلفزيونيا وسينمائيا، فضلاً عن الممثلة فيفي السباعي، في الشهر ذاته، عن عمر 60 عاما، وهي من اشتهرت بلعب أدوار الأم.

وفي سوريا، توفيت الممثلة أميرة حجو شهر آذار عن سن 67 عاما، وهي المعروفة بعدة مسلسلات كـ”خان الحرير”. وفي لبنان، رحل الممثل الشهير سليمان باشا شهر كانون الثاني عن عمر 91 سنة بعد عدة أعمال في المسرح والتلفزيون، من أبرزها مسلسلات “أبو ملحم” و”رجل من الماضي”.

وفي الكويت، رحل الممثل عبد الحسين عبد الرضا شهر آب، وهو الذي يعدّ أحد أبرز الممثلين في الخليج، اشتهر بأعمال في التلفزيون والإذاعة والمسرح والسينما. وفي السعودية، توّفي سعد الصالح شهر تموز إثر فشل كلوي، وهو الذي عرف بأدواره في مسلسلات عديدة كـ”طاش ما طاش”.

وفي المغرب كان من أبرز الراحلين الممثل الشهير محمد حسن الجندي الذي لعب دور “أبو جهل” في فيلم الرسالة، وكذا جمال الدين الدخيسي، والعربي الساسي.