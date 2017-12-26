هل حالت القوات التركية دون وقوع انقلاب على الامير تميم عشية قيام السعودية وحليفاتها بقطع العلاقات مع قطر ؟
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جرينتش+2 04:02
هنية يعلن ان امريكا عرضت ابو ديس بدلاً من القدس عاصمة لفلسطين

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