مسلحو “داعش” يتسللون الى مخيم الركبان على الحدود الاردنية – السورية

أعلن الحاج عادل، منسق العملية السلمية وتوفير الأمن في محافظة حمص، اليوم الثلاثاء، أن مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي يختبئون في مخيم الركبان على الحدود السورية – الأردنية.

وقال عادل للصحفيين: “حسب معلومات أشخاص متواجدين في المخيم، فإن عدد مسلحي ما يعرف بـ”الجيش السوري الجديد”، ليس كبيرا، وهو يتشكل من هاربين من “داعش” ومن مرتزقة أجانب جاؤوا إلى الركبان “.

وأوضح منسق العملية السلمية وتوفير الأمن في محافظة حمص، أن الحكومة السورية بمساعدة مركز المصالحة تجلي اللاجئين من مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية.

وقال: “نحن إلى جانب الجيش السوري وبدعم من الخبراء العسكريين الروس المتواجدين في تدمر، استطعنا التواصل مع مخيم الركبان لتنظيم إجلاء اللاجئين الذين لم يستطيعوا مغادرته بمفردهم، إلى منازلهم. هنا في تدمر “.