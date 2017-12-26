صدور فصليّة التواصل.. منبر التواصل الوطني

صدر هذا الأسبوع عن جمعيّة الجذور لتثبيت وترسيخ الجذور الثقافية للعرب الدروز في البلاد، عدد كانون أول 2017 من مجلّة التواصل- منبر التواصل الوطنيّ، وهو العدد الرابع في سنتها الثامنة.

وقد شمل العدد والذي كانت أحداث بلدة حضر الأخيرة محورا مركزيّا فيه، زوايا في التواصل والمقالة والأدب وزاوية خاصّة ترفيهيّة للنشء الجديد، بأقلام مجموعة كبيرة من الكتّاب أعضاء وأصدقاء الحركة الوطنيّة للتواصل. ففي باب التواصل كتب رئيس اللجنة الوطنيّة للتواصل الشيخ عوني خنيفس ونائبه الشيخ معذّى سيف، وفي باب الأدب ساهم كل من الشعراء فرحات فرحات وزياد شاهين ومالك صلالحة وشمل أخبارا عن أمسيات أدبيّة للشاعر أسامة ملحم والكاتب سعيد نفّاع. أمّا في باب المقالة فقد ساهم كل من الشيخ عبدالله نمر بدير من كفر قاسم والأخوة فواز حسين ومهدي سعد وهادي زاهر ونجيب علو وسعيد نفّاع.

كما استحدث العدد زاوية نقل فيها عن أقلام عبريّة ما تكتبه عن الدروز، وخصّصت زاوية شخصيّة العدد لرشيد طليع رئيس الوزراء الأول للدولة العربيّة بعد ثورة 1916م. وختم الطالب سلمان حلمي نفّاع العدد بزاوية “حكّ دماغك”.