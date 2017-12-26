خطة سعودية لاستغلال المخيمات الفلسطينية لزعزعة الأمن والاستقرار في لبنان

کشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن السعودية، وفي اطار مساعيها لزعزعة الامن والاستقرار في لبنان، تسعى لتسليح مليشيات في المخيمات الفلسطينية الموجودة في لبنان بهدف مواجهة حزب الله .

وبحسب الصحيفة فان السعودية اعدت خطة طويلة الأمد لمواجهة “حزب الله” اللبناني من خلال تسليح ميليشيات في المخيمات الفلسطينية لمواجهة حزب الله، “بهدف زيادة النفوذ السعودي مقابل ضرب النفوذ الإيراني في لبنان”، مبينة أن “مسؤولين لبنانيين وغربيين أبدوا قلقهم من زعزعة استقرار مخيمات اللاجئين وتشكيل الميليشيات فيها أو خارجها، في حين قال مسؤول سعودي إن السعودية لم تبحث مثل هذا الأمر أبداً”.

ونقلت الصحيفة الامريكية عن مسؤولين لبنانيين والعديد من الدبلوماسيين الغربيين، قولهم إن “هناك مخاوف في بيروت من أن تسعى السعودية وحلفاؤها اللبنانيون إلى تشكيل ميليشيات مناهضة لحزب الله في المخيمات أو في أي مكان آخر”، مؤكدة أنه “بسبب القلق الشديد، عمل المسؤولون اللبنانيون على تخطي ما يخشونه من خطة طويلة المدى من قبل السعودية لزعزعة استقرار مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المضطربة في لبنان”.

وكانت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، كشفت في وقت سابق ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الاخيرة الى السعودية

بذل جهوده لضم فلسطينيي لبنان إلى المعسكر الموالي للسعودية، والابتعاد عن المعسكر الموالي لإيران الذي يقوده “حزب الله”، والا سيستعين بالقيادي الفتحاوي المعارض محمد دحلان، لفعل ذلك.