حصيلة شائعات الزواج السري بين الفنانين خلال العام الحالي

شهد العام الحالي الموشك على الانتهاء الكثير من الشائعات حول النجوم وحياتهم الشخصية، وبالرغم من تعودنا على إطلاق الشائعات حول هؤلاء النجوم والفنانين، إلا أن الأمر أصبح ملفتا للنظر بشكل كبير خاصة أن الشائعات تطلق حاليا على عدد من النجوم الكبار، ويكون أغلبها حول قصص الحب بين هؤلاء النجوم.

وكان آخر هذه الشائعات التى أثارت جدلا كبيرا داخل الوسط الفنى هو تسريب عقد زواج عرفى تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى للمطرب محمد منير والفنانة الشابة مى حسن، ولكن سرعان ما خرج منير وعدد من المقربين منه لنفى ما تردد حيث قال فى تصريحات صحفية إنه لا يعلم أى شىء عن الفتاة التى ذكر اسمها، وان هذا العقد ليس له أى أساس من الصحة، مؤكدا أنه لم ولن يلتفت لهذه التفاهات ولا يعطى لها حجما أكبر من حجمها وقال: عندما أتزوج سأعلن.

أيضا طالت هذه الشائعات الفنان أحمد السعدنى نجل النجم الكبير صلاح السعدنى والفنانة ريهام حجاج، حيث تردد الكثير من الأخبار التى تفيد ارتباطهما عاطفيا واستعدادهما للزواج، ولكن لم يكن لما تردد أى أساس من الصحة خاصة أن السعدنى الصغير متزوج ويقضى أغلب أوقاته مع زوجته وأبنائه، وتعتبر زوجته صديقة مقربة من أصدقائه لذلك لم يتطرق السعدنى أو ريهام حجاج للحديث عن هذا الأمر تماما، بل ظهرا معًا فى عدد من الأماكن العامة برفقة عدد كبير من أصدقائهما مثل أحمد رزق وغيره ولم يؤثر هذا الخبر على علاقتهما تماما.

وكان للفنانة ريم البارودى نصيب الأسد من شائعات الارتباط أو الزواج العرفى حيث ترددت الانباء، عقب إعلان إنهاء علاقتها بالمطرب أحمد سعد وزواجه من الفنانة سمية الخشاب، عن ارتباطها برجل أعمال من إحدى الدول العربية ولكنها لم تخرج تماما لنفى أو تأكيد الخبر، وبعدها انتشرت صورة لها بصحبة الفنان الشاب عمر طلعت زكريا وترددت الكثير من الأقاويل حول ارتباطهما، وحين سئل الفنان طلعت زكريا حول هذا الأمر أكد عدم معرفته بهذه العلاقة، ولكنه أوضح أن الصورة الملتقطة لهما كانت أثناء كواليس فيلم حليمو التى تشارك البارودى فى بطولته بجانب طلعت زكريا ونجله أيضا، وأن ريم تربطها علاقة صداقة قوية بأسرة طلعت بأكملها، وبعد ذلك انتشرت شائعات جديدة حول ارتباطها بالفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين ولكن عندما قررت الظهور فى أحد البرامج الفضائية نفت كل ما تردد حول ارتباطها بأى شخص، مؤكدة إنها لم ولن ترتبط بأى علاقة عاطفية وانها تعودت على وجود الشائعات منذ دخولها للوسط الفنى.

كما طالت الشائعات المطرب عمرو دياب والفنانة دينا الشربينى بعد تقديم أغنية برج الحوت فى ألبومه الأخير “معدى الناس” والتى قيل أنه قدمها للفنانة دينا الشربينى خصيصا، وبالرغم من تأكيد الجميع أنهما متزوجان ويظهران فى عدد من الأماكن معا ويستعدان للعيش معًا أيضا بإحدى الشقق بمنطقة جاردن سيتى، إلا أنه حتى الآن لم يؤكد أو ينفى عمرو دياب أو دينا الشربينى ما تردد حول علاقتهما.

أيضا من شائعات الزواج هذا العام ارتباط المطربة اليسا بالمصور الفوتغرافى وديع النجار حيث خرجت هذه الشائعات بسبب كثرة لقاءاتهما وصورهما المستمرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وهذا جعل أليسا تخرج لتنفى هذا الأمر فى أحد البرامج ، حيث أكدت أن وديع النجار ما هو إلا صديق منذ أكثر من 20 عاما، وأن الشائعات تزوجها كل يوم.

وأخيرا جاء دور الفنانة مي عز الدين التى أثير حولها العديد من الأخبار التى تشير إلى وجود علاقة عاطفية بينها وبين رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، غير ان مي أو أبوهشيمة لم يخرج لنفى هذه العلاقة أو تأكيدها، حيث تجاهل أبوهشيمة ما تردد تماما، خاصة وقد سبق أن تردد خبر ارتباطه أيضا بشقيقة لاعب كرة القدم البرتغالى كرستيانو رونالدو.