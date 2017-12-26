تثمينات جمة لايقونة فلسطين “عهد التميمي” من الجزائر والعراق

أصدرت جريدة المواطن الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عددًا خاصًا وحصريًا، احتفاءً بأيقونة فلسطين التي صفعت الاحتلال «عهد التميمي»، جاء بعنوان «التميمي الطفلة التي تحدت هيبة جيش الاحتلال».

وتضمن الملف جملة من الموضوعات والمقالات والتقارير حول عهد التميمي، الطفلة صاحبة البطولة الخارقة، فكتب عيسى قراقع ” هنا عهد التميمي.. هنا فلسطين.. هنا القدس”، وكتب د.أحمد شاهين ” عهد هي .. العهد والقسم والثورة”، وكتبت سهيله عمر، اعتقلوا الطفلة عهد التميمي.. ايقونة فلسطين التي تقاوم بالفطرة تناديكم، وكتب المتوكل طه “إلى عهد التميمي”، أما ريما كتانة نزال فكتبت “عهد التميمي.. الصورة الفردية والجماعية للنضال”، أما عمر حلمي الغول فكتب ” عهد ستنتصر” .

ويقدم العدد حالة احتفالية فريدة بعهد التميمي هذه الطفل التي واجهت الاحتلال وأرهبت جنوده ووجهت لهم الصفعة القوية.

كما وجه منتظر الزيدي، الصحفي العراقي الذي قذف جورج بوش بالحذاء، رسالة دافئة للصبية الفلسطينية المقاتلة عهد جاء فيها..

عزيزتي عهد

ارجو ان تصلك رسالتي وانت باحسن حال.

ابعث لك تحايا باسم جميع الشباب العربي ، من المحيط الى الخليج ،الذي خنقته العبرة وهو يراك اسيرة بيد العدو ولا يستطيع نجدتك.

قد لا تعلمين وانت في سجنك الصغير بانك اكبر من سجنك واكبر من دويلة سجانك المزعومة .وانت الان ايقونة الثورة الفلسطينية الخالدة ..

ستمرين يا صغيرتي بإيام صعاب ،سيحاول سجانوك ايهامك بانك وحيدة ،وانك معزولة عن العالم ،وان العالم قد نسي عهد وما عاد يكترث ، لكن هيهات يا ابنة الجبارين، فاسمك صار حديث المجالس ،وصورك تملأ قلوبنا وجدران اوطاننا. واننا نرى فيك امل الثورة التي لن تموت ،وشعلتها التي لن تخبو، ونتاجها لايام المحن القادمة .

اصبري ،وابتسمي دائما ،ولا تجعلي اليأس يتسرب اليك .لانك اصبحت تمثلين لدينا الامل والمستقبل . وفي المستقبل ستتخرج اجيالٌ على يديك تحيي القضية وترمم التمزق الداخلي وتحرر الارض.

عزيزتي

حقا اقول ، ان عينيك الثابتتين تجعلنا نستحي من النظر اليهما ، فما حاجتك الى من تناديهم فلا يسمعونك؟ ، او يسمعون ولا يجيبونك ،؟ او يجيبونك فلا ينفعونك.

حسبك ياصغيرتي بالحق رفيقا، والصبر انيسا، والامل جليسا، وان غد لناظره قريب .

وحين تتحررين ،لا نشك بان نضالك باقٍ مابقي شجر زيتونك الذي تحبين .

اخوك ومحبك

منتظر الزيدي- العراق