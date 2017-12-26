هل حالت القوات التركية دون وقوع انقلاب على الامير تميم عشية قيام السعودية وحليفاتها بقطع العلاقات مع قطر ؟
أهم العناوين
جرينتش+2 04:01
بعد مصالحاته مع روسيا وايران واليونان .. هل يتصالح اردوغان مع مصر ؟

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني