هل حالت القوات التركية دون وقوع انقلاب على الامير تميم عشية قيام السعودية وحليفاتها بقطع العلاقات مع قطر ؟
أهم العناوين
جرينتش+2 04:00
 القضية الفلسطينية والظرف الراهن

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني