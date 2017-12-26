الجيش يحبط محاولة تسلل حدودية ويضبط كمية كبيرة من المخدرات

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية قد أحبطت، أمس الاثنين، على واجهة إحدى وحداتها وبالتنسيق الوثيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري، عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وقال المصدر العسكري، انه شوهد ثمانية أشخاص ينوون التسلل إلى الأراضي الأردنية ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية- السورية، حيث طبقت قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري.

وأضاف المصدر أنه قد تم بعد تفتيش المنطقة، ضبط تسعة أكياس تحتوي مواد مخدرة مكون من 50 ألف حبة ترامدول، ومليون و627 ألف حبة كبتاجون، و49 كف حشيش، و 118 طلقة كلاشنكوف، مشيرا إلى انه جرى تحويلها إلى الجهات المختصة.