هل حالت القوات التركية دون وقوع انقلاب على الامير تميم عشية قيام السعودية وحليفاتها بقطع العلاقات مع قطر ؟
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جرينتش+2 04:01
استنفار عسكري اسرائيلي بحثاً عن “متسلل” اجتاز الحدود من الأردن

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