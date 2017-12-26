استنفار عسكري اسرائيلي بحثاً عن “متسلل” اجتاز الحدود من الأردن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء امس الاثنين، أنه يبحث عن شخص تمكن من التسلل عبر الحدود الأردنية ودخوله الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقل موقع “i24” الإسرائيلي عن جيش الاحتلال تأكيده أن قوات تابعة له بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، “يقومون بعمليات بحث عن شخص واحد اجتاز الحدود من الأردن إلى داخل إسرائيل، وفق معلومات استخباراتية”.

وأوضح أنه لم تتمكن “قوات الجيش حتى الآن من تحديد هوية الشخص الذي اجتاز الحدود منذ مساء امس الاول الأحد على الأرجح، ولا تتوافر أي تفاصيل إضافية”، لافتا إلى أنه تم العثور على آثار أقدام خلال عمليات تمشيط اعتيادية يقوم بها جنود الاحتلال على الحدود بين فلسطين المحتلة والأردن.

وذكر أن “الآثار التي تم العثور عليها تدلل على اجتياز شخص واحد فقط وليس مجموعة”، مؤكدا مواصلة عملية التمشيط والبحث عن المتسلل.