من هنا ولدت حكاية بابا نويل الذي ينتظر الاطفال هداياه الليلية

ينتظر الأطفال “بابا نويل” الشخصية الخيالية ليأتي عشية الميلاد، ويترك الهدايا التي طلبوها، تحت شجرة العيد. هذه الشخصيّة تُهيمن على عيد الميلاد وأجوائه بفكرة العطاء والهدايا والبهجة واللون الأحمر… لكن كيف ولدت فكرة بابا نويل؟.

تكثر الروايات والقصص حول الموضوع، فيُشير البعض إلى أنّ الشخصية تعود إلى عهد الإغريقي نيكولاوس (280 بعد الميلاد)، الذي دافع عن الديانة المسيحية أمام الرومانيين.

وتشير الروايات إلى أنّ” نيكولاوس عُرف بكرمه، إذ كان يترك كيسا من الذهب داخل الجوارب التي تُعَلّق على المدخنة لتجفّ، مع حرصه أن يبقى الأطفال بأحسن سلوك”.

قصة نيكولاوس تناقلها الهولنديون بعد موته، وكانوا يسمونه Sinter Klaas، ثم تطور الاسم إلى Santa Claus، أي بابا نويل.