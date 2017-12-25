دولة غواتيمالا العظمى تعتزم نقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس

قالت مصادر إعلامية اسرائيلية، إن دولة غواتيمالا تعتزم نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة، اليوم الإثنين، أن الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس اتخذ هذا القرار عقب إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

من جانبه، رحّب رئيس الـ “كنيست” يولي إدلشتيان بقرار غواتيمالا في رسالة بعث بها الى الرئيس موراليس، واصفا هذه الخطوة بـ “إثبات على الصداقة الحميمية بين البلدين”.

واعتبر أن نقل السفارة الغواتيمالية من تل أبيب إلى القدس المحلتة، ستؤدي إلى تعزيز العلاقات بين البلدين لمصلحتهما.

وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، قد كشفت عن توجهات جادّة لدى السلطات الرومانية لنقل سفارتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى القدس.

وقالت الصحيفة ، أمس الأحد، إن رئيس البرلمان الروماني ليفيو دراغنا، صرّح مؤخرا بالقول “اعتقد أنه يجب أن نتخذ من الولايات المتحدة مثالا، وننقل سفارتنا في إسرائيل”.

وصوّتت 128 دولة لصالح القرار، مقابل معارضة 9 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت على القرار الذي هدّدت واشنطن بقطع المساعدات المالية عن كل الدول التي قامت بدعمه.

ويؤكد القرار الأممي الذي حظي بدعم 128 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابع القدس تعتبر “لاغية وباطلة”، كما يدعو جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في المدينة.

وطالب القرار الأممي جميع الدول بالامتثال لقرارا مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقدس، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط.