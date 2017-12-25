تفاقم الازمة بين تونس والامارات لاسباب “جوية”

قالت شركة طيران الإمارات امس الأحد إنها ستوقف رحلاتها إلى تونس بعد أن أعلنت تونس حظر رحلات الشركة إليها.

وجاء هذا الإعلان بعد يومين من قول مسؤولين بالحكومة التونسية إن دولة الإمارات منعت التونسيات من السفر إليها أو عبور أراضيها.

ولم يُعلن سبب لأي من القرارين، وقالت طيران الإمارات على تويتر ”بناء على تعليمات السلطات التونسية وابتداء من اليوم الاثنين تعلق طيران الامارات رحلاتها من تونس واليها وحتى إشعار آخر“.

وكانت وزارة النقل التونسية قد قالت في بيان في وقت سابق إنها ”قررت تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية“.

وقال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات على تويتر ”تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفِي الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة“.

وتزايد الغضب في تونس بعد أن قالت نساء إنهن منعن في مطار تونس من ركوب رحلات لشركة الإمارات كانت في طريقها لدبي.

وطالبت المنظمات المدنية والأحزاب السياسية التونسية الحكومة اتخاذ إجراء إزاء ذلك.