مسيحيو فلسطين يردون على قرار ترامب حول القدس بالغاء احتفالاتهم بعيد الميلاد والاكتفاء باقامة الشعائر الدينية 
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جرينتش+2 12:25
بهدف دعشنة المنطقة.. امريكا تشارك بنقل الدواعش من سوريا الى سيناء

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