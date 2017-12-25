مسيحيو فلسطين يردون على قرار ترامب حول القدس بالغاء احتفالاتهم بعيد الميلاد والاكتفاء باقامة الشعائر الدينية 
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جرينتش+2 12:25
“بلومبرغ” تتوقع بداية سيئة لبورصة قطر وانخفاضاً في اسهمها العام المقبل    

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