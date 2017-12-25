الدولة السورية تعزز سيطرتها تدريجياً على مناطق الاكراد في الشمال

رفعت القوّات الكرديّة علمَ الدولةِ السوريّة فوقَ المُؤسّسات الحكوميّة والمباني والمنشآتِ الرسميّة في أحياء الشيخ مقصود والشيخ خضر والهلك وبعيدين وبستان الباشا في مدينةِ حلب، وجاءَ رفعُ العلمِ السوريّ نتيجة اتّفاقٍ عُقدَ قبل أيّامٍ بين مُمثّلين عن الحكومة السوريّة وممثلين عن الجانب الكرديّ في المنطقة.

وجاءَ في نصِّ الاتّفاق: موافقةُ الأكرادِ على تسليمِ المؤسّسات الحكوميّة والمدارس والمستوصفات والمباني الرسميّة كافةً للجيشِ السوريّ مع السماحِ للمدنيّينَ بالعودةِ إلى أحيائهم بُعيدَ فتح الطريقِ مباشرةً وترميم البُنَى التحتيّة وإدخال المواد الأساسيّة من غازٍ ومازوتٍ وبنزين.

وفي مدينةِ منبج شرق حلب فقد اجتمعَ ممثّلونَ عن العشائر العربيّة، في مناطق سيطرةِ الأكراد، وخَلُصَ الاجتماع إلى 10 نقاطٍ رئيسة، وأبرزها رفضُ التجنيدِ الإجباريّ الذي تُمارسهُ قوّات سورية الديمقراطيّة الكرديّة بحقِّ الشبّانِ العرب، وعودة كافّة المهجّرين من أبناءِ منبجَ والشيوخ والقبة إلى مناطقهم، وإطلاق سراحِ مُجملِ المُعتقلين، ومنع اعتقال أيِّ شخصٍ دونَ تبيان سببٍ واضحٍ للفعل، وإلغاء الجمارك وحواجز العبورِ وتسهيل الحركةِ بين مناطق شرق حلب، كما جاءَ في الاتّفاق، المطالبةُ بإلغاءِ مُخيّم عين عيسى.