صحيفة بريطانية تفضح عملية سمسرة سياسية حاول فيها ابن سلمان اقناع عباس بالعودة للتعامل مع صفقة القرن الامريكية
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جرينتش+2 03:08
لتنشيط صناعة الاسلحة.. امريكا تحرص على ادامة سفك الدم العربي

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