عريضة إلكترونية عالمية تطالب بالإفراج عن عهد التميمي

أطلق نشطاء عبر موقع العرائض والحملات العالمي “آفاز”، حملة لجمع توقيعات إلكترونية لمطالبة قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح الطفلة عهد التميمي التي مددت اعتقالها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر الثلاثاء الماضي، قرية النبي صالح، وحاصرت منزل عائلة الفتاة التميمي، لتقوم بعد عملية التفتيش وضرب أفراد العائلة باعتقالها، بادّعاء ضربها للجنود الإسرائيليين يوم الجمعة الماضي، رغم مرور وقت على الحدث.

وعبر موقع “آفاز” قال مدشنو الحملة في بيانهم: “نحن الموقعون أدناه، مواطنون من أنحاء العالم كافة، نطالب بإطلاق سراح التميمي وكافة الأطفال الأسرى من سجون الاحتلال”.

ووجه البيان رسالة إلى عهد: “إننا نقف معها وبجانبها وأنها ليست وحدها، ونقول للاحتلال إننا لن نسمح له بإذلال أطفالنا بعد اليوم، ونؤكد أنه يجب على كافة قادة العالم محاسبة جنود الاحتلال ووضع حد لاعتقال وتعذيب الأطفال الفلسطينيين”.

وأشار إلى أن “قوات الاحتلال اقتحمت بيت الطفلة عهد وسحبوها من سريرها واعتقلوها وهي طفلة مثل أطفال فلسطين كافة في معتقلات الاحتلال وستواجه الإذلال وسوء المعاملة إن لم نتحرك الآن لإطلاق سراحها”.

وتابع: “كلنا نعرف عهد لأنها منذ أن كانت 7 سنوات لم تترك الميدان دفاعًا عن فلسطين، حان الوقت الآن لندافع نحن عن عهد، لنبني معًا أكبر عريضة من أجل إطلاق سراح عهد وتحرير الأطفال الأسرى كافة”.

وأكدوا في ختام بيانهم: “إذا وقع عدد كافٍ منا على هذه العريضة فإننا سنسلمها لقادة دول العالم كافة، كما سنسلمها لمحامي عهد لكي يوصل رسائلنا لها ونرفع بذلك معنوياتها داخل الأسر”.

ووقع على العريضة حتى الآن نحو 125 ألف، ودعا مدشنوها للتوقيع على العريضة للوصول إلى مليون شخص، وقالوا: “أضف اسمك لتعرف عهد أن مليون شخص من حول العالم يقف معها”.