صحيفة بريطانية تفضح عملية سمسرة سياسية حاول فيها ابن سلمان اقناع عباس بالعودة للتعامل مع صفقة القرن الامريكية
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جرينتش+2 03:09
صحيفة  اسرائيلية تدعي ان رومانيا ستقتدي بامريكا في نقل سفارتها إلى القدس

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