تكريم حافل في دار الاوبرا للفنانة المصرية العريقة عايدة كامل

فى احتفالية كبرى تقام بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، فى السابعة من مساء غدٍ الاثنين، يتم تكريم الفنانة القديرة عايدة كامل، وسط كوكبة من نجوم الفن والمجتمع، وبحضور وزير الثقافة حلمى النمنم ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى خالد جلال، ويكرم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج محمد الخولى.

ويتضمن برنامج التكريم إهداء وزير الثقافة المصري حلمى النمنم والفنان خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى درع الرواد وشهادة تقدير للفنانة القديرة عايدة كامل لرحلة عطائها الفنية بعد عرض فيلم تسجيلى يستعرض مسيرتها الفنية، مع شهادات الفنانة القديرة سهير المرشدى، والدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية، والدكتور سيد خاطر، والقديرة رجاء حسين، والفنان القدير الدكتور ثناء شافع، كما يتم إهداء الحضور كتيبًا يتناول السيرة الفنية للفنانة عايدة كامل، إعداد المؤرخ المسرحى الدكتور عمرو دوارة، ويختتم الحفل بفقرة غنائية احتفاءً بالفنانة القديرة.

يحضر الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، ونجمة السينما إلهام شاهين والفنانات القديرات مديحة حمدى وفردوس عبد الحميد وعفاف شعيب ورجاء الجداوى وأمال رمزى ونهال عنبر مع عزة بلبع ودينا عبد الله والفنان القدير أشرف عبد الغفور وهادى الجيار ومحمد متولى وسامح الصريطى وآخرون.