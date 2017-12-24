اهلاً بامطار الخير والبركة في ربوع الاردن وكل بلاد الشام

اصدرت دائرة الارصاد الجوية نشرتها الشتائية لهذا اليوم..

نهاراً: تتاثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز الى الغرب من جزيرة قبرص تنخفض معها درجات الحرارة بشكل ملموس، حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

المساء والليل: يزداد تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة حيث تتحول الأجواء الى أكثر برودة وغائمة مع تساقط الأمطار في شمال المملكة تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد يصحبها البرق والرعد وتساقط زخات خفيفة من البرد احيانا، الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.