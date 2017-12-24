“الموساد” يستغل الفيسبوك لتجنيد العملاء من داخل اسرائيل وخارجها

دشّن الموساد الإسرائيلي، في الأيام الماضية، صفحة رسمية لتجنيد مرشّحين للانضمام إليه، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وستخصص هذه الصفحة أيضا لنشر الإعلانات، بعد أن كان ذلك حكرا على المواقع الإلكترونية الخاص بالتنظيم.ويمتلك موقع الموساد في الانترنت نسخ بالعبرية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، العربية والفارسية.

ويتطلع الموساد أن تمنحه هذه الصفحة ” تجنيدا أكثر نجاعة، مع الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص، من أجل توظيف المرشحين الأنسب”. ويبذل الموساد في السنوات الأخيرة، جهودا كبيرة، لإيجاد طرق ” إبداعية” للتجنيد”.

ويخضع الموساد الإسرائيلي بشكل مباشر لمكتب رئيس الحكومة، الذي يوازي مكانة وزارة.

ويمتلك الموساد في جعبته أدوارا خدماتية متنوعة، ومتعلقة بالعديد من مجالات النشاطات، بما في ذلك أدوارا خاصة، الاستخبارات، التكنولوجيا، الإنترنت، سايبر، الحوسبة، الاقتصاد والخدمات اللوجستية.