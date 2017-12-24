صحيفة بريطانية تفضح عملية سمسرة سياسية حاول فيها ابن سلمان اقناع عباس بالعودة للتعامل مع صفقة القرن الامريكية
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جرينتش+2 03:09
التمارين الرياضية تضاعف التركيز في الامتحانات وتقلل احتمالات الخرف في الشيخوخة

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