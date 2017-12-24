التمارين الرياضية تضاعف التركيز في الامتحانات وتقلل احتمالات الخرف في الشيخوخة

حثّت نتائج دراسة كندية جديدة على ممارسة التمارين الرياضية (الأيروبك) البسيطة لمدة لا تزيد عن 10 دقائق قبل التوجه لإجراء مقابلات التوظيف، أو خوض الاختبارات الدراسية. وبينت الدراسة أنه حتى الفترة القصيرة جداً من التمارين تزيد مستوى التركيز وتحسن القدرة على حل المشاكل. وعند الانتظام في التمرين لـ 10 دقائق يومياً تقل مخاطر الإصابة بالخرف في الشيخوخة.

وبحسب النتائج التي نشرتها دورية “نيوروسيكولوجي” تساعد التمارين الرياضية على تحسين أداء مناطق في الدماغ مسؤولة عن التركيز. ولا يتطلّب الأمر أكثر من 10 دقئق من تمارين الأيروبك الخفيفة لتتحسن الوظائف المعرفية للدماغ بنسبة 14 بالمائة.

وأجريت تجارب الدراسة في جامعة وسترن أونتاريو، وأظهرت أنه عندما يقوم الطالب ببعض التمارين لفترة قصيرة في نهاية استذكاره للدروس تتحسن نتيجة التحصيل الدراسي. ويعتزم الباحثون إجراء مزيد من الدراسات لمعرفة مدى الوقت الذي تستمر فيه فائدة التمرين.