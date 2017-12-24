اصدار جديد.. “العلاقات المصرية – الفلسطينية”

صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب “العلاقات المصرية – الفلسطينية: آفاق القضية ما بين المسار الشعبي والرسمي” ويقع في 151 صفحة، من تأليف: تحرير الأعرج و محمد العجاتي، وهو العاشر ضمن سلسلة “القضية الفلسطينية: آفاق المستقبل”.

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها من الدراسات النادرة التي تربط بين المسارين الشعبي والرسمي فلا تنفرد بأحدهما من دون الآخر، مع ما له من أهمية في ظل الحراك العربي الجاري والقدرة على التفاعل الشعبي والتأثير في السلطة في العديد من الدول العربية، وليس فقط في مصر وفلسطين. كما أنها تتناول السياسات الرسمية من خلال رؤية تقوم على تفاعل المؤسسات داخل الدولة، ولا تتعامل مع الدولة ككائن متعال، الأمر الذي يوضح ويساعد على فهم القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في حالة الدولة المصرية، ويكشف مدى قدرة تأثير المسار الشعبي في الرسمي، ويربط بين تطورات التي تشهدها الدولتين في المرحلة الراهنة، وهو ما يمكن من استشراف أفق القضية الفلسطينية في المديين القريب والمتوسط.

المؤلفان هما، محمد العجاتي، باحث في العلوم السياسية ومدير منتدى البدائل العربي للدراسات. حاصل على درجة ماجستير في التنمية السياسية من جامعة القاهرة. متخصص في مجال المجتمع المدني، والحركات الاجتماعية، والإصلاح السياسي في المنطقة العربية، وتحرير الأعرج، أستاذ مساعد في دائرة علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في القاهرة، ومستشارة وخبيرة بالنوع الاجتماعي والتنمية لعدد من المؤسسات التنموية والنسوية في مصر وفلسطين. تلقت درجة دكتوراه في علم الاجتماع/تنمية المجتمع من جامعة إلينوي في الولايات المتحدة الأميركية في سنة 2011، كما حازت درجة ماجستير في الجندر والتنمية والقانون، ودرجة بكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة بيرزيت، رام الله، فلسطين.