بالتوازي مع اعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل.. العراق يجرد اللاجئين الفلسطينيين لديه من كل امتيازاتهم وحقوقهم
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مطالعات ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية حول الاوضاع المحلية والعربية والدولية

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