بالتوازي مع اعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل.. العراق يجرد اللاجئين الفلسطينيين لديه من كل امتيازاتهم وحقوقهم
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جرينتش+2 03:08
فعلها ترامب.. وترك للسعودية ان تضغط على عباس لـ “ضب الطابق”

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