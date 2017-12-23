دار الاوبرا المصرية تحيي ذكرى رحيل المطرب فريد الأطرش

احيت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم امس، الذكرى الـ43 لرحيل ملك العود الموسيقار فريد الأطرش، حيث اقامت حفلا على المسرح الكبير بدار الأوبرا، احيته الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى، وتضمن الحفل تقديم أغنيات “يا حبايبى يا غايبين”،”ما انحرمش العمر”، “فوق غصنك”، “يا ساعة”، “بنادى عليك”، “روحى وروحك”، “بقى عايز تنسانى”، “أنا واللى بحبه”، “ليالى الأنس” و”متقولش لحد”.

وقد ادى هذه الاغاني كل من محمد طارق، ويحيى عبد الحليم، وريم كمال، ومحمود درويش، وأميرة سعيد ووليد حيدر.

يعتبر فريد الأطرش أحد أعظم المطربين والملحنين فى العالم، وقد لقب بـ”ملك العود”، وهو ينتمى إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة فى جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم فى التصدى للاستعمار الفرنسى لسوريا.

وقد بدأ فريد الاطرش مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان.