الفنان محمد صبحي يعتبر الإرهاب صنيعة الولايات المتحدة وإسرائيل

أكد الفنان المصري محمد صبحي لقناة RT الروسية، أن الدول في المنطقة العربية لا تؤمن بأن الثقافة قادرة على تغيير سلوك الشعوب، وأن مفهوم الحرية كان خاطئا لدى المواطن العربي.

وقال صبحي: “أنا مؤمن بنظرية المؤامرة والتاريخ كله مؤامرات”.

وردا على سؤال حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، أجاب الفنان المصري: “ترامب اتخذ هذا القرار لأنه لم يجد من يقف في وجهه ويعارضه”.. “الإرهاب صنيعة الولايات المتحدة وإسرائيل”.

يذكر أن الفنان المصري محمد صبحي، هو عضو في المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف في مصر، والذي يتكون من مجموعة من الوزراء والمسؤولين في الدولة، ومن المجتمع المدني، بما فيه الثقافة والإعلام والتعليم والأزهر والكنيسة وكذلك رجال الأمن من جيش وشرطة.