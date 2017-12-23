الانتقام من دولة الامارات على الطريقة التركية

غيرت السلطات التركية، اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة الإماراتية بأنقرة، إلى شارع “فخرالدين باشا.”

كشف ذلك صحفيون وكتاب أتراك، عبر صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويأتي هذا القرار إثر الأزمة الدبلوماسية المفاجئة بين البلدين، على خلفية قيام وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، بإعادة تغريدة تتضمن إساءة للقائد العثماني الراحل «فخرالدين باشا»، وهو ما رد عليه مسؤولون أتراك على رأسهم الرئيس رجب أردوغان.

ووجه أردوغان، رسالة للوزير الإماراتي، قائلا: «حين كان جدنا فخرالدين باشا يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟».

كما استدعت وزارة الخارجية التركية يوم امس الاول الخميس، القائمة بالأعمال الإماراتي بأنقرة؛ احتجاجاً على موقف «بن زايد»، وأبلغته استياءها من نشر وزير خارجية بلادها تغريدة مسيئة لـذلك القائد العثماني «فخرالدين باشا».

وبهذا الإجراء يتم اجبار السلطات الإماراتية، أن تكون كل مراسلاتها على عنوان يحمل اسم «فخرالدين باشا».