اصدار جديد.. “ناصر العام المئوي”

بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر أصدرت مؤسسة دار الهلال للصحافة، الجزء الأول من سلسلة “ناصر العام المئوي”.

وبهذه المناسبة حرصت دار الهلال على أخذ زمام المبادرة ،لتكون في صدارة المحتفين بالزعيم عبد الناصر فقررت أن تثري المكتبة العربية والعالمية بسلسلة فاخرة مكونة من 3 أجزاء تتناول قصة حياة عبد الناصر ، وكانت البداية بالجزء الأول الذي صدر منذ ساعات في الأسواق وحمل عنوان “ ناصر العام المئوي. “

وفي تصريح خاص لـ الهلال اليوم قال الكاتب غالي محمد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ، إن الجزء الأول من السلسلة صدر في طباعة فاخرة يضم أكثر من ألف صورة نادرة ، تنشر لأول مرة ترصد الجانب الانساني للزعيم .

وأضاف غالي بأن الجزئين الثاني والثالث سوف يصدران خلال الفترة المقبلة ، وسيكون الجزء الثاني بعنوان إنجازات ناصر ، والجزء الثالث بعنوان قائد وزعيم ، وتحرص مؤسسة دار الهلال على أن يتصدر هذا المجلد جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب .

ويقع هذا الكتاب في 470 صفحة ويتضمن مقالات لمفكرين قوميين من مصر والوطن العربي ، كما يتضمن مقالا للدكتورة هدى عبد الناصر، وفصلا من رواية في سبيل الحرية التى ألفها جمال عبد الناصر ولم تستكمل، وملفا لصور الزعيم جمال عبد الناصر وقصيدة للدكتورة سعاد الصباح وصورة لشعار المئوية .

كان د.مجدي زعبل منسق اللجنة القومية لمئوية جمال عبد الناصر قد اجتمع مع الزميل خالد ناجح رئيس التحرير ووضعا التصور العام لهذا العدد الذي يتوقع نفاذه خلال ساعات لأنه يشتمل على مادة تاريخية هامة .