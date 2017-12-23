استطلاع ميداني يوضح ان غالبية الامريكان تعارض قرار ترامب بشأن القدس

اظهر استطلاع جديد للرأي العام، أن 49% من الأمريكيين يعارضون قرار الرئيس دونالد ترامب الخاص بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بينما يؤيد فقط 36% من الأمريكيين هذا القرار.

وأشار الاستطلاع، الذي أجرته قناة CNN الأمريكية الأسبوع الماضي، إلى انقسام الأمريكيين مناصفة تقريبا بشأن الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، إذ أعرب 44% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لهذا الاعتراف مقابل 45% أكدوا معارضتهم له.

كما كشف الاستطلاع أن ثلثي الأمريكيين يرون أن الولايات المتحدة يجب ألا تقف إلى جانب أي من طرفي النزاع في الشرق الأوسط، إلا أن 24% من الأمريكيين دعوا إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل مقابل 2% أيدوا دعم الفلسطينيين.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري في الفترة بين 14 و17 كانون الاول الحالي، 1001 من المواطنين البالغين في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن غالبية ساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيدت في الجمعية العامة في وقت سابق قرارا ينص على وجوب المحافظة على الوضع القانوني لمدينة القدس.