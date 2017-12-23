احتجاجاً على الامم المتحدة.. إسرائيل تلتحق بامريكا بالانسحاب من “اليونسكو”

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء امس الجمعة، تعليماته بالانسحاب من منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت القناة “الثانية” الاسرائيلية، أن نتنياهو أوعز الليلة الماضية لسفير “إسرائيل” في اليونسكو، كرمل شامه، بتقديم طلب الانسحاب من اليونسكو للمدير العام للمنظمة بعد انتهاء أعياد الميلاد مباشرة.

وأضافت أن نتنياهو برّر قراره بالقول، بأنه “لا مكان للدول السليمة والمتعقلة بهكذا مؤسسات وأنه يحذو حذو الولايات المتحدة بهذا القرار والتي انسحبت قبل عدة أشهر من المنظمة”.

وأوضحت القناة الاسرائيلية أن طلب الانسحاب سيتم تقديمه بعد عيد الميلاد بدءاً من الاثنين القادم، في حين سيدخل حيز التنفيذ نهاية العام المقبل وذلك بناءً على أنظمة ولوائح المنظمة التي تنصّ بذلك.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اقرت مساء امس الاول الخميس، مشروع قرار يدين اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، حيث صوّتت 128 دولة لصالح القرار، مقابل معارضة 9 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت على القرار الذي اعتبرت واشنطن أنه “يضّر بمصداقية الأمم المتحدة”.