بالتوازي مع اعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل.. العراق يجرد اللاجئين الفلسطينيين لديه من كل امتيازاتهم وحقوقهم
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جرينتش+2 03:06
ابن سلمان يجد في الوهابية عقبة كأداء تحول دون تقدم السعودية

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