وصفات من الاعشاب الطبيعية للتنحيف والتخلص السريع من السمنة

يلجأ الرجال والنساء إلى التداوي بالأعشاب للتخلص من الوزن الزائد والأمراض التي ترافق السمنة، بما فيها ارتفاع ضغط الدم الشرياني والارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وما لها من مخاطر على عضلة القلب وتدفق الدم.

واختارت لكم عنب بلدي ست وصفات عشبية، تساعد على التنحيف بسرعة وطريقة مثالية:

* خلط ملعقة من القرفة مع ثمرة ليمون وملعقة من عسل النحل في ماء مغلي، ثم يضاف مقدار من الماء ويصفى، ويشرب على معدة ممتلئة.

* تضاف نبتة الحلفا (عشبة عطرية) إلى الماء وعسل النحل، ثم يضاف هذا الخليط إلى الماء المغلي، ويشرب ساخنًا.

* نضع ملعقة طعام من نبتة المرمرية في كوب من الماء المغلي، ونتركها مدة عشر دقائق، لنشربها مساءً دون تناول وجبة عشاء.

* نضع ثلاث ملاعق من الشمرة في كوب من الماء المغلي، ونتركها ساعة كاملة، ثم نصفيها ونشربها مرة واحدة في اليوم.

* ينقع كمية قليلة من الكمون في ماء مغلي مع الليمون المقطع، ويترك طيلة الليل ثم يشرب صباحًا بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة.

* يخلط الكرفس مع الماء ويشرب على شكل عصير، وله مزايا صحية هائلة عدا عن كونه يكافح السمنة بشكل كبير.

ممارسة الرياضة بشكل منتظم، والالتزام بوجبات غذائية صحية ومنتظمة، والابتعاد عن الإفراط في السهر، هي أفضل الحلول لمشاكل السمنة والأمراض التي تنتج عنها، كما ينصح الأطباء.