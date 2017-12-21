في عودة لزمن الاغاني الوطنية الكبيرة.. اغنية جديدة لعمرو دياب

كشف الملحن المصري محمد رحيم أنه يعمل حاليا مع النجم عمرو دياب على تجهيز أغنية وطنية جديدة من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، مؤكدا أنها ستكون مفاجئة لكل الجمهور المصرى.

وقال رحيم، فى تصريحات صحفية، إن طرح الأغنية مرتبط بخطة دعائية متميزة، وأن خروجها للنور قد يكون عقب 4 أشهر من الآن، وأنه تم الانتهاء من ألحانها وأنها فى مرحلة “الميكس””، مشيرا إلى أن الأغنية غير مرتبطة بحدث أو مناسبة وطنية محددة.

وأكد الملحن محمد رحيم أن كل التفاصيل المتعلقة بالأغنية وبالقصيدة التى تم اختيارها من أشعار الأبنودى، سيتم إعلانها وفق خطة دعائية محددة، وأنه يعد الجمهور بعمل فنى وطنى يعيد إلى الأذهان طبيعة الأغانى الوطنية الكبيرة.

جدير بالذكر أن الملحن محمد رحيم قدم العديد من الأغانى الوطنية، من بينها أغنية كلمة مصر للشاعر عبد الرحمن الأبنودى، وأن آخر الأغانى الوطنية للفنان عمرو دياب كانت أغنية “القاهرة ونيلها” التى شاركه فيها النجم محمد منير، والتي صدرت فى شباط 2016.