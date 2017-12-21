بالتوازي مع اعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل.. العراق يجرد اللاجئين الفلسطينيين لديه من كل امتيازاتهم وحقوقهم
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في عودة لزمن الاغاني الوطنية الكبيرة.. اغنية جديدة لعمرو دياب

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