تقاذف السباب والشتائم السوقية بين اردوغان وابن زايد

وصف مستشار محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانه خريج حانات، وذلك رداً على تصريحات أردوغان المتعلقة بتغريدة أعاد نشرها وزير الخارجية الاماراتي .

وغرد مستشار بن زايد على “تويتر” قائلا “اردوغان خريج الحانات والمقاهي انحدر اخيرا بتغريداته الى مستوى ماذا فعل اجدادنا الباشاوات وماذا فعل أجدادكم يا عرب، هو باختصار وقح جدا وبائس حتما ومتغطرس دائما وجاهل بأبجديات الدبلوماسية احيانا.”

وكان الرئيس التركي، قد اعرب امس عن استنكاره الشديد لتغريدة مُسيئة للعثمانيين والأتراك، كان وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد قد أعاد نشرها على حسابه “تويتر”.

وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماعه مع “المخاتير” الأتراك بأنقرة، مخاطبًا وزير خارجية الإ‘مارات ، دون ذكر اسمه : “حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟”.

وتابع أردوغان قائلًا: “عليك أن تعرف حدودك، فأنت لم تعرف بعد هذا الشعب (التركي)، ولم تعرف أردوغان أيضا، أما أجداد أردوغان فلم تعرفهم أبدا”.

وأضاف: “نحن نعلم مع من يتعامل هؤلاء الذين يتطاولون على تاريخنا وعلى شخص فخر الدين باشا، وسنكشف ذلك في الوقت المناسب”.

وشدّد على أنه “من الواضح أن بعض المسؤولين في الدول العربية يهدفون من خلال معاداتهم لتركيا إلى التستر على جهلهم وعجزهم وحتى خيانتهم”.