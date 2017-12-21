بالتوازي مع اعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل.. العراق يجرد اللاجئين الفلسطينيين لديه من كل امتيازاتهم وحقوقهم
أهم العناوين
جرينتش+2 03:08
السنوار يؤكد ان حركة حماس لن تعود إلى حكم قطاع غزة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني