لان الحرية قرين المسؤولية.. محمد صبحي يتفهم وجود الرقابة الفنية

أكد الفنان المصري محمد صبحي أنه هو الممثل الوحيد فى مصر الذي يطالب بوجود رقابة، والكثيرون يطالبون بالحرية، ولكنه لا يوافق على هذا، ولا يصطدم مع الرقابة على الإطلاق رغم وجود مشاكل بها ووجود بعد السخف والسفه والموظفين الذين لا يفهمون الأعمال.

وأضاف خلال حواره ببرنامج هنا العاصمة، مع الإعلامية لميس الحديدى المذاع عبر فضائية CBC، أن آخر فريق حضر له من الرقابة كان مكون من مجموعة شباب بهم دارسين وناقشوه في العرض وهذا هو المطلوب.

وتابع قائلاً: أنه لا يقبل أن يكون في العمل لفظ خارج، خاصة أننا وصلنا لأن يقال في الفن أكثر مما يقال في الواقع، فرغم أنه مع حرية الفكر ولكن هذا يجب أن يكون تحت شعار “الحرية مسؤولية”.