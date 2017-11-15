رئيس البرلماني السوري يرحب باعادة فتح المعابر الحدودية مع العراق

أعرب حموده صباغ، رئيس مجلس الشعب السوري، عن أمله في إعادة افتتاح المنافذ الحدودية مع العراق وإعادة تفعيل العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأكد صباغ خلال استقباله الوزير المفوض والقائم بأعمال السفارة العراقية ب‍دمشق رياض الطائي “على أهمية الروابط التي تجمع الشعبين السوري والعراقي”، مشيرا إلى أن “كلا البلدين تعرضا لهجمة إرهابية شرسة”.

وأعرب صباغ، عن أمله في “إعادة افتتاح المنافذ الحدودية مع العراق وإعادة تفعيل العلاقات الثنائية في مختلف المجالات”.

من جانبه، شدد الطائي “على أهمية تعميق أواصر العلاقات التي تربط بين السوريين والعراقيين وتجاوز كل العراقيل”. معتبرا أن “التقاء الجيشين السوري والعراقي على الحدود هو بشارة نصر وإرادة قوية لدحر الإرهاب بالمنطقة”.

يذكر ان المعابر الحدودية بين العراق وسوريا اغلقت منذ عام 2014 بعد سيطرة تنظيم “داعش” على اجزاء من البلدين، فيما استعادت القوات العراقية والسورية العديد من المناطق التي كانت خاضعة تحت سيطرة التنظيم من ضمنها عدد من المعابر.