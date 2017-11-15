الرئيس عون يعلن اليوم ان الحريري محتجز لدى السلطات السعودية ويعتبر ذلك عملاً عدائياً ضد لبنان
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تعليمات صارمة بتفتيش امتعة وطائرات الامراء السعوديين بدقة وبلا استثناء

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