الرئيس عون يعلن اليوم ان الحريري محتجز لدى السلطات السعودية ويعتبر ذلك عملاً عدائياً ضد لبنان

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء أن رئيس الحكومة سعد الحريري “محتجز” في السعودية، وأن وضعه يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، معربا عن استعداده للتفاوض حول استقالة الحريري.

وقال عون -أمام المجلس الوطني للإعلام- إن الحريري الذي قدم استقالته من الرياض في الرابع من الشهر الجاري “محتجز وموقوف في السعودية” مضيفا “نعتبر ذلك عملا عدائيا ضد لبنان”.

وتابع الرئيس اللبناني “مستعدون للتفاوض حول استقالة الحريري شرط عدم المساس بالسيادة والأمن اللبنانيين”.

كما اعتبر عون أن ما يحصل مع الحريري يعتبر انتهاكا لاتفاقية فيينا وشرعة حقوق الإنسان، لأنه لا يمكن توقيف أحد بدون سبب.

وفي التفاصيل أكد رئيس عون أن “الرئيس سعد الحريري محتجز وموقوف في السعودية، ونعتبره عملاً عدائياً ضد لبنان”، مشيراً إلى أن “الحريري وعائلته مقيدو الحرية والحركة، وهم تحت المراقبة”، ومشدداً على أننا “سنواصل السعي لعودة الحريري بفضل الوحدة الوطنية التي تجلت بأبهى مظاهرها”.

وقال، امام وفد وسائل الاعلام: “لبنان سيقوم بكل ما عليه للمطالبة بالافراج عن الرئيس الحريري، ويتواصل مع الدول العربية والغربية بهذا الغرض”.

وشدد الرئيس عون على أن “ما يجري مع الرئيس الحريري في السعودية من احتجاز لحريته يمس كرامة كل اللبنانيين”.

وأضاف: “مستعدون للحوار والنقاش مع الحريري في ما جاء في مضمون استقالته، شرط عدم المساس بالسيادة والامن اللبنانيين”.

ولفت إلى أن “الوضع المالي والنقدي منضبط ولا داعي للخوف بهذا الشأن”… مشدداً على “ان الوحدة الوطنية هي المدخل الفعلي للاستقرار ولا خوف على السوق المالية والوضع اكثر من جيد حتى على صعيد الواردات والصادرات”.

وكان جبران باسيل، وزير الخارجية قد صرح أمس بأن بلاده قد تعلن خطوات جديدة إذا لم يرجع رئيس الوزراء المستقيل من السعودية قبل الأحد المقبل، ودعا الاتحاد الأوروبي وفرنسا إلى تأمين عودة الحريري لإنهاء حالة الشك ودعم استقرار لبنان.