الرئيس عون يعلن اليوم ان الحريري محتجز لدى السلطات السعودية ويعتبر ذلك عملاً عدائياً ضد لبنان
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جرينتش+2 01:05
الرئيس عون يعلن اليوم ان الحريري محتجز لدى السلطات السعودية ويعتبر ذلك عملاً عدائياً ضد لبنان

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