اسرائيل توظف مشروع قناة البحرين لابتزاز الاردن وارغامه على اعادة فتح سفارتها بعمان دون محاكمة قاتل الاردنيين
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جرينتش+2 07:19
نائب اسرائيلي يباهي بنشر صوره في مؤتمر اقتصادي بقطر

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