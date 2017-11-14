نائب اسرائيلي يباهي بنشر صوره في مؤتمر اقتصادي بقطر

نشر أرئيل مرغاليت، النائب الإسرائيلي عن حزب “العمل” والمرشح السابق للفوز بزعامة الحزب، أمس الإثنين، صور مشاركته في “مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط” في العاصمة القطرية الدوحة ، قائلاً:”يجب على إسرائيل أن تكون رائدة في مجال التعاون الاقتصادي في المنطقة”.

وأضاف أنه “يجلس إلى جانب ممثلين عن دول عربية براغماتية، في أسبوع مبادرات الهايتك الدولي في الدوحة، والهدف المشترك هو إيجاد سبل لتعزيز التعاون المشترك بين إسرائيل والعالم العربي”.

وشدد على أنه اقتنع في المؤتمر أن المفتاح لأي تسوية في المنطقة سيكون عبر التعاون الاقتصادي، وذلك بعد الاستماع والحديث مع عشرات المبادرين وريادين من دول عربية وأوروبية وأمريكا في مجال الهايتك، مضيفاً: “الحداثة الإسرائيلية والقدرة على الاختراع يمكنها أن تكون جسراً متيناً لتغيير الواقع في المنطقة، المصالح المشتركة تخلق فرصاً جديدة لايجب أن تضيع”.