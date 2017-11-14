ماكون يلوح للسعودية باللجوء لمجلس الامن اذا لم تفرج عن الحريري

نقلت تقارير عن مصادر فرنسية تأكيدهم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع مهلة لعودة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إلى بيروت.

ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصدر في الإليزية، تحدث في لقاء مغلق مع صحفيين عرب وفرنسيين، قولهم إن ماكرون وضع مهلة، حتى مساء غد الأربعاء، لعودة الحريري إلى بيروت من أجل انطلاق الآلية الدستورية، إما بين استقالته بصورة رسمية، أو استعادة الحياة الحكومية وتطبيع الأوضاع.

وقال المصدر إن ماكرون أجرى مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ليطلعه على تطورات الأوضاع، ولبحث مبادرات يمكن اتخاذها في إطار الأمم المتحدة.

وتحدث المسؤول الفرنسي أنه في حالة انتهاء المهلة وعدم عودة الحريري، فإن الإيليزية سيدرس بقوة احتمالية الذهاب إلى مجلس الأمن، وهو ما سيحدث خلال اجتماع يعتزم ماكرون عقده مع غوتيريش على هامش مؤتمر المناخ في مدينة “بون” الفرنسية.

وأشارت “الأخبار” إلى أنه متوقع أن يناقش ماكرون ذلك الخيار أيضا، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل.