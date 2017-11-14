لا تقديم للامتحانات دون دفع الرسوم

في خطوة مفاجئة، أقدمت إدارة كلية الهندسة التكنولوجية “البوليتكنيك” التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية على منع عدد من طلبتها على تقديم امتحانات منتصف الفصل الأول “الميد”، بحجة عدم استكمالهم دفع الرسوم الدراسية.

وقد طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” إدارة الكلية بوقف هذا الإجراء غير المسبوق، واعتبرت أن اخراج الطلبة من قاعة الامتحانات أمام زملائهم بحجة عدم استكمال دفع الرسوم الجامعية، يتناقض تماماً والهدف الذي أنشئت من أجله الجامعات الرسمية، التي يفرض فيها أن يكون التعليم فيها مجانياً “.

وقالت الحملة في بيان صادر عنها : إننا ندعو مجلس التعليم العالي إلى وقفة جدية أمام كافة الإجراءات المالية التي تتخذها الجامعات الرسمية والخاصة بحق الطلبة، والبعيدة كل البعد عن الأهداف التعليمية والأكاديمية والعلمية التي أنشئت من أجلها هذه الجامعات.