كاظم الساهر يحيي قريباً حفلين موسيقيين في السعودية

يحيي المغني العراقي كاظم الساهر حفلين موسيقيين في الرياض وجدة خلال الفترة القصيرة القادمة، حسبما أعلنت الهيئة العامة السعودية للترفيه.

ونقلت صحيفة الرياض السعودية عن الهيئة العامة للترفيه عبر حسابها على موقع تويتر “روزنامة الترفيه” بأنه من المنتظر إقامة أمسيات موسيقية كبيرة سيحييها الموسيقار اليوناني العالمي ياني والفنان كاظم الساهر، إلا أنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكشفت مصادر مطلعه لصحيفة “الرياض” عن أن الموسيقار ياني سيقدم أمسيتين موسيقيتين في الرياض وجدة نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى حفلتين سيحييهما كاظم الساهر في مدينتي الرياض وجدة فيما لم يتم التحقق من الموعد النهائي لإقامة مثل هذا الحدث الذي سيسمح للعائلات حضوره لأول مرة في المملكة.

يذكر أن تلك الحفلات تأتي ضمن الأنشطة التي ستطلقها الهيئة في موسم الشتاء تحت شعار “‫شتانا ترفيه”، كما تأتي في إطار مساعي الحكومة السعودية نحوإتاحة فرص للترفيه واقتصاد يوفر وظائف قابلة للاستمرار بغض النظر عما يحدث بأسواق النفط.

وأعلن في أيلول أنه سيسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وقبل نحو 3 أسابيع، خلال مؤتمر للمستثمرين في فندق ريتز كارلتون نفسه الذي يؤوي حاليا أهداف حملة التطهير، كشف عن خطة لإنشاء مدينة متطورة بتكلفة 500 مليار دولار يمكن فيها الاختلاط بين الجنسين ويتجاوز عدد الروبوتات عدد البشر.‎